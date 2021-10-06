Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Беларуси1
- 6.10.2021, 18:12
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Днем в стране будет до +15 градусов.
Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Беларуси 7 октября. Во многих районах Могилевской, Гомельской областей, а также на востоке Витебщины ожидается до -3 градусов.
В ночные часы в четверг температура воздуха составит от +1 до +7 градусов (в Минске — 1-3 тепла), в дневные часы-от +10 до +15 (в столице — 11-13 градусов).
Есть прогноз, что в последующие дни ночные заморозки (до -5) возможны почти по всей стране.
Прогноз погоды по областным центрам на предстоящую ночь и следующий день 7 октября 2021 годаhttps://t.co/pZqaVsH8IS#Белгидромет #Беларусь #прогнозпогоды #минск #гродно #гомель #витебск #брест #могилев pic.twitter.com/dfxyEmq62v— Белгидромет (Belhydromet) (@belgidromet) October 6, 2021