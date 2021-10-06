Мужчина начал есть сырое мясо три года назад и похвастался самочувствием 12 6.10.2021, 18:16

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Житель Небраски перешел на сырое мясо, чтобы стать более энергичным.

Житель американского города Омаха, штат Небраска, 39-летний Уэстон Роу захотел стать более энергичным, три года назад перешел на питание сырым мясом и не пожалел. Об этом сообщает Daily Mail.

Как объяснил Роу, причина выбора необычного рациона в том, что сырое мясо, по его мнению, очень полезно для здоровья. Мужчина добавил, что, питаясь обычной едой, он постоянно чувствовал себя измотанным. Именно желание стать более энергичным подвигло американца изменить рацион и начать есть сырое мясо. «Я бы сказал, что в настоящее время я в 99 процентах случаев ем сырое мясо с ферм и ни разу не болел и не испытывал недомогания из-за своей диеты», — похвастался самочувствием он.

Обычно в течение дня у американца два-три приема пищи. На завтрак он съедает несколько сырых яиц и какой-нибудь фрукт. В обеденном меню около 450 граммов сырого мяса, порядка 230 граммов несоленого масла, три-четыре сырых яйца и фрукт. Чаще всего на ужин он съедает то же самое, что и на обед, но иногда добавляет к блюду вареный картофель. Если Роу испытывает голод перед сном, он перекусывает мороженым собственного производства.

Мужчина признался, что среди его любимых мясных блюд — сырая говядина с маслом, куриная печень и овечьи мозги. «Куриная печень, вероятно, самый вкусный из всех видов мяса, что я пробовал, и я всегда с нетерпением жду, когда она будет у меня на обед или ужин», — признался мясоед. Американец предпочитает есть мясо без добавления специй и соли.

Друзья и родные Роу принимают его диету, споры вызывает только сырое куриное мясо из-за угрозы заражения сальмонеллезом. Однако мужчина уверен, что в сыром мясе сохраняется естественный баланс бактерий, которые не представляют опасности для человеческого организма, а наоборот, находятся с ним в гармонии.

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