Европарламент одобрил проект резолюции о ситуации в Беларуси 6.10.2021, 19:14

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Голосование назначено на 7 октября.

6 октября Европарламент одобрил проект резолюции о ситуации в Беларуси, осуждающий репрессии и насилие со стороны белорусского режима и выражающий поддержку белорусам, мирно борющихся за свободную и демократическую страну, передает «Радыё Свабода».

В частности, проект резолюции:

осуждает «репрессии против мирного населения Беларуси, пытки и жестокое обращение, репрессии в отношении СМИ и Интернета, а также избиения, аресты и запугивание журналистов, блогеров и других независимых лиц в Беларуси»;

осуждает «политические процессы и жесткие и несправедливые судебные решения, недавно вынесенные Марии Колесниковой и Максиму Знаку»;

осуждает расправу над правозащитным центром «Весна» и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению и снятию всех обвинений с Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Марфы Рабковой, Андрея Чапюка, Леонида Судаленко, Татьяны Ласицы и Марии Тарасенко и волонтеров «Весны»;

«осуждает репрессии и враждебные действия властей против представителей польского меньшинства и польских школ в стране; в этой связи призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Анжелики Борис, журналиста Анджея Почобута и других политических заключенных»;

«призывает безоговорочно поддержать белорусскую демократическую оппозицию в организации свободных и справедливых выборов под международным контролем»;

«считает захват и вынужденную посадку рейса Ryanair FR4978 в Минске актом государственного терроризма»;

призывает Европейский Совет согласовать «всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима, который должен включать переход от поэтапного подхода к более решительному подходу к санкциям»;

«сожалеет, что введенные экономические санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко и не сильно повлияли на такие важные отрасли, как калийная и нефтепродукты; призывает Европейский Совет к дальнейшему усилению адресных экономических санкций ЕС, уделяя особое внимание ключевым секторам экономики Беларуси, а также государственным и частным компаниям, которые поддерживают и финансируют режим Лукашенко;

призывает страны-члены ЕС коллективно объявить белорусских сотрудников КГБ на территории Европейского Союза персонами нон-грата;

«предлагает странам-членам ЕС отозвать своих послов из Минска для консультаций как политический сигнал режиму Лукашенко и отказать белорусским дипломатам в аккредитации при ЕС»;

подчеркивает «срочность разоблачения поддержки Россией насилия Лукашенко против народа Беларуси, а также ее участия в гибридных действиях режима Лукашенко против ЕС, включая использование мигрантов в политических целях»;

осуждает контакты «между Лукашенко и Путиным с целью подготовки дорожных карт для более глубокой интеграции между Беларусью и Россией, включая прогрессивную милитаризацию Беларуси, и рассматривает это как нарушение суверенитета Беларуси»;

«высоко оценивает систематическую и последовательную работу белорусских демократических сил в Беларуси и в изгнании, в частности Светлану Тихоновскую, Координационный совет и Национальное антикризисное управление»;

«призывает ЕС сотрудничать на оперативном уровне с представителями демократических сил Беларуси, чтобы завершить работу по принятию дорожной карты, направленной на реализацию комплексного плана экономической поддержки будущей демократической Беларуси в размере 3 миллиардов евро»;

«призывает рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный Суд на основании Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток»;

«повторяет свой призыв к целевой программе помощи ЕС для помощи гражданскому обществу, независимым СМИ, академическим кругам и белорусской оппозиции в изгнании, а также жертвам политических репрессий и насилия со стороны полиции и тем, кто бежит от репрессивного режима»;

призывает государства-члены ЕС «и далее упростить процедуры получения визы и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим мотивам или для тех, кто обращается за медицинской помощью в результате насилия».

Голосование по проекту постановления, подписанному четырьмя фракциями Европарламента, назначено на 7 октября.

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