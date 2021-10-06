NASA запустит аппарат, который намеренно врежется в спутник астероида 4 6.10.2021, 19:29

2,436

Столкновение запланировано на 2022 год.

NASA готовится к запуску миссии Double Asteroid Redirection Test (DART), аппарат которой отправится к систему околоземного астероида Дидим и врежется в его спутник. Таким образом, агентство хочет проверить, как работает механизм изменения траектории движения космических объектов, сообщает CNN.

Запуск миссии состоится 23 ноября. В сентябре 2022 года DART должен врезаться в Диморф – спутник астероида Дидим. Это будет первая демонстрация разработанной агентством стратегии по защите Земли от астероидов.

Околоземными называются астероиды и кометы, орбиты которых находятся в пределах 45 миллионов километров от планеты. Обнаружение таких объектов важно, поскольку они могут представлять опасность для Земли.

Двойную систему открыли еще в 1996 году. Она состоит из двух небесных тел: Дидима диаметром около 780 километров, и Диморфа, диаметр которого оценивается в 160 километров. В сентябре 2022 года система подойдет относительно близко к Земле и будет находиться на расстоянии 11 миллионов километров от нее.

DART врежется в Диморф для того, чтобы изменить траекторию его движения. Столкновение запишет на видео кубсат, который будет путешествовать вместе с аппаратом и отделится от него незадолго до планируемой аварии. Ожидается, что удар изменит скорость вращения небесного тела вокруг астероида Дидим всего на 1%. Несмотря на то, что это немного, столкновение изменит орбитальный период спутника на несколько минут, а это изменение можно будет увидеть с помощью наземных телескопов.

Столкновение станет первой попыткой человечества изменить динамику небесных тел в Солнечной системе.

Спустя несколько лет будет запущена миссия Европейского космического агентства Hera, которая продолжит дальнейшие изучения системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».