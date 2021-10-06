В Минске отменили еще один концерт 1 6.10.2021, 20:05

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В связи с ростом численности заболевших COVID-19.

Концерт украинского исполнителя Монатика, который должен был пройти 16 октября, отменен. Об этом сообщил сам исполнитель.

Сообщение об отмене концерта в Минске, который должен был состояться 16 октября, появилось в официальном аккаунте исполнителя в Instagram.

— В связи с ростом численности заболевших COVID-19 мы вынуждены перенести запланированное ранее шоу в «Минск Арене» 16 октября. О новой дате мы сообщим дополнительно, — написано в сообщении.

По словам исполнителя, все купленные билеты на мероприятие остаются действительными.

Кстати, данный концерт уже один раз переносили. Изначально он должен был состояться 10 апреля этого года.

Напомним, ранее стало известно, что концерт российского исполнителя Басты, который должен был пройти 9 октября, также отменен. Такое решение приняло управление культуры Мингорисполкома для минимизации риска возникновения и распространения COVID-19.

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