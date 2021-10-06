Двоих россиян задержали после ареста судна с тонной кокаина во Франции 3 6.10.2021, 20:11

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иллюстрационное фото

Судно шло из Бразилии в Бельгию под флагом Либерии.

В порту французского Дюнкерка задержали двух россиян — членов экипажа судна Trudy, на котором нашли наркотики, сообщила РБК пресс-служба посольства России во Франции.

«Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России», — говорится в сообщении. Владелец судна не имеет отношения к России, отметили в посольстве.

Между тем в Российском профессиональном союзе моряков РБК заявили, что оба россиянина находятся в статусе свидетелей.

До 7 октября должно пройти судебное заседание, на котором решится, есть ли у властей основания для содержания россиян под стражей.

1 октября в порту Дюнкерка таможенная служба береговой охраны задержала торговое судно Trudy, которое шло из Бразилии в Бельгию под флагом Либерии, сообщили в Министерстве экономики и финансов Франции. При содействии кинологов таможенники нашли в трюме судна 40 мешков с белым порошком. Согласно результатам анализа, это был кокаин.

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