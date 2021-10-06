Двоих россиян задержали после ареста судна с тонной кокаина во Франции

Двоих россиян задержали после ареста судна с тонной кокаина во Франции3
- 6.10.2021, 20:11
- 2,420
Судно шло из Бразилии в Бельгию под флагом Либерии.
В порту французского Дюнкерка задержали двух россиян — членов экипажа судна Trudy, на котором нашли наркотики, сообщила РБК пресс-служба посольства России во Франции.
«Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России», — говорится в сообщении. Владелец судна не имеет отношения к России, отметили в посольстве.
Между тем в Российском профессиональном союзе моряков РБК заявили, что оба россиянина находятся в статусе свидетелей.
До 7 октября должно пройти судебное заседание, на котором решится, есть ли у властей основания для содержания россиян под стражей.
1 октября в порту Дюнкерка таможенная служба береговой охраны задержала торговое судно Trudy, которое шло из Бразилии в Бельгию под флагом Либерии, сообщили в Министерстве экономики и финансов Франции. При содействии кинологов таможенники нашли в трюме судна 40 мешков с белым порошком. Согласно результатам анализа, это был кокаин.