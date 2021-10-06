К полету киногруппы Егор Седов

6.10.2021, 21:01

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Когда в информленте идет перекличка космических успехов с пытками, не до праздника.

1) Я желаю им успешного полета и успешного выполнения программы. Но такое пожелание будет абсолютно всем - например, КНРовцам (при том, что как считал их режим незаконным и краснофашистским - так и считаю). Если полетят иранцы - и им совершенно искренне пожелаю! (Столь же искренне, как пожелаю скорейшего краха иранскому режиму).

2) Есть чисто техническая подробность: у Илона (а ведь полет Круза предполагался - не был ли "Вызов" попыткой опередить?) техника современная и возвращаемая. А "Союз МС" - очередная модификация того, что впервые полетело в 1967-м. Что называется, почувствуйте разницу.

3) Непрофессиональные космонавты - это тренд. И очень хороший. Но: медик с протезом в ноге (!) - это невероятно круто, это - расширение горизонтов, это огромная мотивация. Это - благотворительность (денежки для больницы экипаж "Резилианса" собрал - и немалые). А актриса, играющая медика... Ну, хорошо, ну, новая профессия в космосе. Но совсем не "ах, как это круто!"

4) Посмотрел сюжет "Вызова". Не впечатлило, мягко говоря. Лучше бы Юлия с центаврянами на МКС сражалась. ) Новая тягомотина в стиле первой серии "Экипажа"? Ну, и зачем?

5) А вот и пятое - на скрине. Когда идет такая перекличка в информленте, как-то не до праздничного настроения:

P.S. И про "песню, подобную стону" - "это же такие деньги на ветер!"

Это было бы правильно и справедливо говорить в демократической стране. А тут?!

Даже если окажется, что фильм - некассовый и затрат не окупил, то и это неплохо. Потому что у денег здесь судьба чаще всего такая - или их выкинули, или потратили с пользой - в смысле, с пользой для большого-большого зла. Ну, не пойдут эти денежки какому-нибудь мадуре или асаду. Ну, не построят на них какую-нибудь "амбициозную" хрень, уродующую наши города.

P.P.S. И раз уж речь идет о кино, то, как угодно, лучше не самый раскрученный, а умный и интересный фильм третьего плана, при этом - не самый дорогой.

Когда в России почти все киноискусство состояло из "бандиты" - "чернуха" - "какие-то смехачи" - "опять бандиты", - вышел замечательный фильм Астрахана "Четвертая планета".

Примерно в то время, когда в США раскручивали "День независимости", вышел гениальный "Темный город".

Егор Седов, Facebook

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