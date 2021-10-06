The Telegraph: О пытках в российских тюрьмах стало известно благодаря белорусскому айтишнику 6.10.2021, 21:40

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Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил 40 гигабайт видеозаписей пыток.

Получить информацию о массовых пытках в российских тюрьмах стало возможно благодаря белорусскому IT-специалисту, пишет издание The Telegraph.

Руководитель российского проекта gulagu.net (который и опубликовал видеозаписи с пытками) Владимир Осечкин назвал его «нашим Эдвардом Сноуденом». The Telegraph приводит его слова:

«Нашим источником стал белорусский IТ-инженер по имени Сергей, который находился в Саратовской тюрьме и также подвергался жестокому обращению. Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы».

Напомним, правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил, что получил 40 гигабайт видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Некоторые видеозаписи уже опубликованы. 5 октября, после публикации трех записей издевательств над заключенными в саратовской туберкулезной больнице ФСИН, Генпрокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело. Авторы правозащитного проекта сообщают, что планируют постепенно публиковать полученную ими информацию.

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