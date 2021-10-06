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Зеленский – Штайнмайеру: Запуск «Северного потока-2» – эскалация угроз для Украины и Европы

  • 6.10.2021, 21:56
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Зеленский – Штайнмайеру: Запуск «Северного потока-2» – эскалация угроз для Украины и Европы

Президенты Украины и Германии обсудили «СП-2» и Донбасс.

Запуск Северного потока-2 означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру во время встречи в Киеве, передает Офис президента Украины.

Зеленский и Штайнмайер обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск Северного потока-2 означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский выразил надежду на поддержку Украины со стороны ФРГ, а также на развитие украино-германских отношений, после формирования в Германии новой парламентской коалиции.

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