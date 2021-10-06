Белорусский боксер худеет на 50 кг, чтобы вернуться в спорт 6.10.2021, 22:27

3,222

Кирилл Релих был чемпионом мира по боксу в одной из самых престижных версий.

Кирилл Релих был чемпионом мира по боксу в одной из самых престижных версий, но в 2019 году потерял титул и взял паузу, пишет «Белсат».

Спортивная отрасль в Беларуси переживает кризис: худшее выступление в истории на Олимпиаде, провалы в футболе и хоккее… На этом фоне в игру возвращается всемирно известный боксер Кирилл Релих. Популярный в Англии и США, он мало известен на родине.

Кто такой Кирилл Релих?

Бойцу скоро исполнится 32 года. Он родом из Барановичей, живет в Минске, а выступает преимущественно за океаном. Бойцовское прозвище Кирилла Релиха – Mad Bee (Бешеная пчела). Его самобытная техника, бойцовский интеллект и харизма привели к популярности за рубежом.

В 2018–2019 годах Релих обладал одним из самых престижных мировых титулов – поясом чемпиона мира WBA. При этом боксер не стал перевозить семью в США – летает туда на сборы и поединки. На протяжении всей карьеры представляет Беларусь. Любимчиком государственных чиновников Релих не стал, а у белорусских болельщиков имеет хорошую репутацию.

В 2019 году Кирилл Релих потерял свой титул в поединке с американцем Риджисом Прогре (Regis Prograis). Белорус выглядел бледной тенью самого себя. А после поражения взял паузу на долгие два с половиной года.

«Я уступил не сопернику, а самому себя, потому что у меня не было дисциплины, – рассказывает Кирилл Релих. – За 20 лет тренировок морально очень устал, надо было залечить все травмы. Вроде все хорошо, залечил. Поэтому сейчас восстанавливаемся, собираюсь возвращать свой титул, потосу что потерял я его только сам из-за себя. А теперь все, перерос мальчик, стал дисциплинированным».

Борьба с лишним весом

Еще одна фишка, за которую любят Кирилл Релиха, – внешне он, на первый взгляд, не выглядит профессиональным спортсменом. Но при этом – мировая звезда бокса.

Белорус выступает в полусреднем весе (до 63,5 кг). Но во время длительной паузы стал весить, как супертяж – 112 кг. Выходит, для возвращения на ринг ему нужно сбросить почти полцентнера. Как?

«На самом деле с этим сталкиваются многие боксеры, – объясняет Релих. – 20 килограммов я уже сбросил. В этом вопросе главное – дисциплина и постепенность. Перед последним поединком мне было очень сложно. Доходило до того, что кровью мочился, потому что за два с половиной месяца сбросил 20 кг. Только извращенцы так делают. А если нормально худеешь, то в своей весовой категории (63,5 кг) хорошо себя чувствуешь. Ничего лишнего, руки, ноги – все слушается».

Возвращение запланировано на 2022 год

Похоже, что длительная пауза в боксерской карьере может пойти Кириллу Релиху на пользу. Звездный статус способствует тому, что проблем с поединками у него не будет. Возвращение в мировой бокс запланировано на следующий год. В феврале боксер собирается лететь в США, чтобы пройти тренировочный лагерь перед конкретным поединком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».