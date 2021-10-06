Водительские хитрости: зачем зимой авто заправляют 92-м бензином вместо 95-го 3 6.10.2021, 22:39

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Маленький секрет, облегчающий эксплуатацию автомобиля в мороз.

В зимний период водители со стажем довольно часто используют бензин марки А-92 вместо рекомендованного производителем А-95.

Об этом сообщает издание "Автовзгляд".

Объясняется это тем, что из нефти путем перегонки можно получить топливо с максимально возможным октановым числом около 80. Для производства из этого полуфабриката горючего с необходимым октановым числом, в него добавляются присадки, которые замедляют горение. Соответственно, при других равных условиях, 92-й бензин будет содержать меньше повышающих октановое число присадок, чем 95-й.

Поэтому опытные водители на зиму переходят на А-92 для более надежного запуска двигателя, поскольку он более горюч, чем А-95, а в морозную погоду этот фактор может иметь большое значение.

Автолюбители подтверждают, что переход на 92-й бензин приводит к небольшим потерям производительности мотора и росту расхода топлива. Однако в холодное время года любое авто увеличивает аппетит - в частности, вследствие более долгого прогрева двигателя.

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