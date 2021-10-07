Сергей Дылевский: Мы уже знаем примерный день забастовки 6 7.10.2021, 7:35

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Белорусские рабочие учитывают опыт «Солидарности».

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский дал интервью одному из самых авторитетных польских изданий — газете «Rzeczpospolita» (перевод — Charter97.org). В нем он рассказал о том, чему белорусские рабочие научились у польской «Солидарности», какой метод рабочего протеста является самым безопасным, а также когда в Беларуси начнется забастовка.

Во время протестов 2020 года Сергей Дылевский возглавлял стачком Минского тракторного завода. Однако был вынужден покинуть страну:

— Я уехал, потому что у меня не было выбора, потому что меня признали экстремистом, против меня было возбуждено уголовное дело. Скажу честно, я не хотел уезжать из Беларуси. Я говорил на эту тему с бастующими коллегами, они решили, что я должен уехать, чтобы продолжить работу.

Лидер Белорусского объединения рабочих уверен, что именно переговоры могут помочь выйти из политического кризиса в стране:

— Я поддерживаю контакты с рабочими более 20 госпредприятий, у нас есть свои люди на важнейших производствах во всех областных городах страны. Сегодня мы уже знаем, что сотрудники многих белорусских заводов готовы полностью остановить работу. Мы требуем выполнения 10 требований. Одно из самых важных — начало переговоров между властями и демократическими силами. Лех Валенса при встрече мне сказал очень важную вещь, что силой мы ничего не добьемся, проблем не решим. Выйти из кризиса мы можем только через круглый стол, исключительно путем переговоров. Полякам это удалось, мы тоже хотим мирных перемен.

Как провести забастовку по максимально безопасному сценарию? Сергей Дылевский предлагает формулу «Останься дома»:

— Мы не будем организовывать ни оккупационные забастовки, ни уличные протесты. Работники белорусских заводов и предприятий останутся дома. Они возьмут больничные и отпуска, уедут на дачные участки и в деревни. Это будет самый безопасный из всех возможных сценариев. Мы также в многом опираемся на польский опыт. Во времена «Солидарности» были кассы взаимопомощи, которые размещались, например, в церквях. Белорусские рабочие тоже уже создают такие кассы, этим занимаются самые проверенные и доверенные люди. Откуда деньги? Помогают белорусские диаспоры по всему миру, в том числе — и в Польше. Мы также будем обращаться за помощью в различные фонды и в Европейский Союз. Рабочие готовятся к большой забастовке, они уже запасаются продовольствием.

Также в интервью изданию «Rzeczpospolita» рабочий лидер ответил на вопрос, который волнует многих — когда в Беларуси начнется забастовка:

— Примерный день мы уже знаем, подробности не раскрываем. Забастовка начнется этой осенью».

Особое внимание, по словам Сергея Дылевского, Белорусское объединение рабочих уделяет взаимодействую со своими активистами:

— Безопасность людей для нас важнее всего, поэтому внутри страны мы не действуем открыто.

В интервью изданию «Rzeczpospolita» Сергей Дылевский заявил, что верит в белорусский народ и считает, что ему под силу вернуть себе свободу:

— Прошло больше года, мы пришли к одному важному выводу — никто не решит проблемы белорусов за нас самих. Все зависит от людей, которые остались в стране: заводских рабочих, врачей, студентов, пожарных, шахтеров, учителей. Все в наших руках.

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