Крымская «элита» в наручниках: что делает Путин 3 7.10.2021, 7:38

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Незавидная судьба предателей.

Вслед за громкими арестами бывших «руководителей» российского «правительства» Крыма появилась еще одна громкая новость: сотрудники правоохранительных органов пришли к руководителям Евпатории, их обвиняют в коррупционных злоупотреблениях. (Арестованные бывший российский «вице-премьер» Крыма Евгений Кабанов и» экс-министр строительства и архитектуры» Крыма Михаил Храмов свою вину не признают).

Такие показательные коррупционные разоблачения нередки в российских регионах — как известно, в наручниках можно увидеть и глав республик, и губернаторов, и мэров крупных городов. И всегда нужно искать ответ на вопрос: почему именно этому чиновнику предстоит предстать перед судом, а его коллега из соседнего региона, на котором клейма негде ставить, великолепно себя чувствует и никакого преследования не опасается? — пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Нам предстоит дать ответ на этот вопрос в крымском случае. И тут, мне кажется, все намного проще, чем в «настоящих» регионах России. Когда был оккупирован Крым, в Москве приняли решение поручить руководство территорией местным коллаборационистам — хотя их возможная коррумпированность и связь с различными криминальными кланами и группировками описывалась российской прессой и была хорошо известна российским силовикам.

Однако, видимо, считалось, что замена крымского руководства «варягами» из Москвы будет без восторга воспринята местным населением и в еще большей степени подчеркнет оккупационный характер новой власти. А так — сменились только флаги, а элита осталась все той же, продажной…

Семь лет оккупации — достаточный срок для интеграции «элит». И сейчас пришло время отправить всех этих «героев крымской весны» и их выдвиженцев туда, куда они, по большому счету, должны были попасть еще тогда, когда полуостров контролировала Украина — под следствие и, не исключено, что на тюремные нары.

И если бы в Украине к так называемой «крымской элите» относились бы не как к управленцам, с которыми нужно считаться, а как к части воровского сообщества, то, возможно, никакой аннексии бы не случилось. Впрочем, о чем это я? Ведь Украиной, в которой главой крымского парламента был Константинов, а депутатом и «уважаемым человеком» — Аксенов, руководило другое «сообщество», возглавляемое небезызвестным Виктором Януковичем.

И вот теперь такому крымскому «сообществу», видимо, придется потесниться, чтобы дать возможность развернуться настоящим хозяевам жизни из окружения президента России Владимира Путина. Люди из «ближнего круга» Путина не для того скупали крымские предприятия и виноградники, чтобы позволить и дальше осуществлять контроль над Крымским полуостровом местным деятелям такого пошиба. Да и кто уважает предателей, особенно в ЧК?

Поэтому товарищи из Следственного комитета начали медленное, но верное «просеивание» руководства Крыма, которое, думаю, будет лишь ускоряться со временем и завершится заменой верхушки руководства оккупированного региона.

А после этого, уверен, произойдет то, что всегда происходит после окончательной и бесповоротной маргинализации регионального руководства — в Крым приедет человек из Москвы, возможно — в погонах, возможно — из ближнего круга Путина или просто из его охраны. И этот человек и станет новым доверенным лицом «путинских» на полуострове. И рискнут ли товарищи из Следственного комитета, в случае необходимости, прийти за ним или его выдвиженцами?

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