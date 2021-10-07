Знаете, почему мы победим? Телеграм-канал «Баста!»

7.10.2021, 7:45

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Вчера белорусы показали пример солидарности с героем.

Мы просто обязаны продолжать борьбу ради всех, кто пострадал и погиб. И только благодаря нашим стараниям все причастные к этим зверствам понесут заслуженное наказание. В том числе — лично террорист и узурпатор Лукашенко.

Вчера белорусы попрощались с национальным героем Андреем Зельцером, который защищался от лукашенковских бандитов. Акции памяти до сих пор проходят по всему миру. Его имя уже вошло в историю.

Давайте идти до конца! Сжав зубы, не оглядываясь. Ради всех, кто погиб, ради будущего наших детей!

Знаете почему мы победим? Потому что мы белорусы! И пока мы есть, и пока мы боремся за наше будущее — Беларусь Жыве!

Не падаем духом! Набираемся сил и продолжаем наш протест! По всем фронтам! Всеми способами! В любом месте! Чтобы не было стыдно нашим детям за нас. И конечно же начинаем подготовку к всебеларусскому страйку!

Телеграм-канал «Баста!»

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