Европарламентарий: К Лукашенко надо относиться, как к бывшему правителю 10 7.10.2021, 9:53

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Что ожидать от готовящейся резолюции Европарламента по Беларуси?

В Европарламенте по результатам пленарного заседания по ситуации в Беларуси 7 октября будет принята резолюция.

— Эта резолюция послужит еще одним серьезным документом для дальнейшего развития отношений между ЕС и демократическими силами, которые хотят нормальных цивилизованных преобразований в стране, и послужит хорошим основанием для оперативного принятия решений по четвертому и пятому пакету санкций, — отметил Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштравичюс в эфире канала ОГП-ТВ.

Он подчеркнул, что преобладающее мнение европарламентариев было о том, что в связи с продолжающимися в Беларуси репрессиями необходимо перейти от фазы просто критики к активным действиям.

Среди прочего планируется незамедлительно принять пятый пакет санкций и начать процесс Международного трибунала по отношению к лицам, связанным с преступлениями в Беларуси.

— Чтобы там не говорил Лукашенко на CNN или еще где-то, мы все знаем правду, знаем, что происходит. Пришло время признать, что проблема, созданная Лукашенко, идет против всех основополагающих принципов свобод и прав человека. Наверное, в Декларации ООН по правам человека не осталось ни одного положения, которое бы не было перечеркнуто действиями Лукашенко, — сказал депутат Европарламента.

Он также отметил, что в готовящейся резолюции будет указана и роль руководства России, которую то сыграло в насильственном подавлении свободы белорусов.

— Также многие коллеги упоминали роль России, или режима Путина в нынешней истории Беларуси. И здесь мы знаем, кто стоит за помощью, какая помощь оказывается Российской Федерацией режиму Лукашенко. Мы понимаем, какие планы имеются по окончательному объединению России и Беларуси.

И мы будем настаивать на том, что Лукашенко не имеет права проводить подобные переговоры. К нему надо относиться, как к бывшему правителю. Он не имеет никаких полномочий по таким переговорам, что уже само по себе перечеркивает Конституцию страны, — подчеркнул европейский политик.

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