«Черный лебедь» Саакашвили 5 7.10.2021, 7:59

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Михаил Саакашвили

Что ждет Грузию?

В Грузии на местных выборах 2 октября правящая партия Грузинская мечта одержала убедительную победу. И это было воспринято как референдум по доверию нынешней власти. Однако задержание бывшего президента Михаила Саакашвили, вернувшегося в страну накануне голосования, говорит о том, что шансов на прекращение политической напряженности в стране мало, пишет Atlantic Council.

В соответствии с достигнутым при посредничестве ЕС соглашением, подписанным в апреле 2021 года и направленным на разрешение затяжного политического кризиса в Грузии, если Грузинская мечта не сможет обеспечить хотя бы 43% голосов на местных выборах, в 2022-ом должны состоятся досрочные парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, Грузинская мечта благополучно преодолела этот порог, набрав 46,7% голосов.

Но сами выборы оказались несколько омрачены нашумевшим арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, неожиданно появившимся в Тбилиси 1 октября после восьмилетнего отсутствия в стране, которой он правил в течение двух президентских сроков до 2013 года. За это время Саакашвили был приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что, по его словам, является политически мотивированным.

Взятие под стражу Саакашвили вызвало обеспокоенность международного сообщества и, похоже, приведет к углублению внутренних разногласий в грузинском обществе, поскольку страна готовится к проведению второго тура голосования в крупных городах, включая Тбилиси. Бывший президент по-прежнему бросает вызов и призывает сторонников к мобилизации до предстоящего второго тура голосования, в то время как власть отвергает призывы к его освобождению.

Каковы последствия успеха на выборах Грузинской Мечты и лишения свободы Саакашвили?

Джон Хербст, директор Евразийского центра Atlantic Council:

Неудивительно, что в прошлые выходные Грузия упустила возможность восстановить доверие к своей приверженности демократии. В течение многих лет напряженная борьба за влияние между Грузинской мечтой и ее основными противниками не всегда включала в себя должное уважение к демократическим нормам. К сожалению, то, как проводились эти местные выборов, продолжило такую тенденцию.

Вердикт группы ОБСЕ/БДИПЧ очевиден, но там были нюансы. Не называя голосование недействительным, в группе отметили многочисленные нарушения, такие как «широко распространенные и последовательные утверждения о запугивании, скупке голосов, давлении на кандидатов и избирателей, нечестной избирательной кампании». Отмечая, что «правовые рамки в целом способствуют демократическим выборам, а подготовка к выборам была прозрачной и велась профессионально», при этом выказывая претензии к тому, что имели место «запугивание и применение силы в отношении журналистов» и «значительная несбалансированность ресурсов, недостаточный контроль над финансовыми средствами, выделяемыми на проведение предвыборных кампаний, использование админресурса».

Признавая «упорядоченное и прозрачное» проведение выборов, группа ОБСЕ/БДИПЧ указывает на злоупотребления «группы лиц, способных оказывать влияние на избирателей за пределами некоторых избирательных участков». Заявления о фальсификациях делали Грузинская мечта, Единое национальное движение (ЕНД) и другие партии. Короче говоря, еще одни запутанные недемократические выборы.

Ситуация вдобавок усложнилась после того, как Михаил Саакашвили вклинился в эти страсти прямо перед голосованием. Его возвращение в Грузию накануне выборов и арест лишь усилили поляризацию политического класса Грузии. Какие бы ни были обвинения, выдвинутые правительством против бывшего президента Саакашвили, его арест — это не очень хорошо для грузинской демократии, особенно после февральского ареста лидера ЕНД Никанора Мелия. Грузинское правительство приняло мудрое решение освободить Мелию в мае. Это полезный прецедент.

Дэниел Фрид, американский дипломат, экс-координатор по вопросам санкций Государственного департамента, сотрудник Atlantic Council:

Могло быть и хуже. Местные выборы в Грузии омрачены различными нарушениями и неравными условиями в избирательной кампании, согласно предварительной (и обычно точной) оценке миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Но это были конкурентные выборы и поэтому настоящие, а не насмешка, как сентябрьские выборы в Госдуму России.

Правящая партия Грузинская мечта преуспела, преодолев 43%-й порог, что, в противном случае, привело бы к досрочным парламентским выборам в соответствии с соглашением, достигнутом при посредничестве ЕС (и при поддержке США) в начале этого года. Оппозиционное Единое национальное движение (партия экс-президента Михаила Саакашвили) справилось довольно успешно для того, чтобы во втором туре форсировать Тбилиси, Батуми, Рустави и некоторые другие города Грузии.

Тем не менее, все это восторга не вызывает. Грузинская политика остается поляризованной и персонализированной. Выборы были омрачены внезапным возвращением Саакашвили в Грузию и его поспешным арестом. Арест бывших президентов, как правило, это не очень хорошо для демократии. В свое оправдание грузинское правительство может сослаться на осуждение и тюремный приговор, вынесенный во Франции бывшему президенту Николя Саркози.

Правительство теперь может, воспользовавшись своей победой, попытаться снизить накал страстей. Восстановить утраченные ранее в этом году позиции из-за серии конфронтационных шагов, включая потакание избиениям активистов ЛГБТК и ссорам с ЕС, подорвавших репутацию Грузии среди ее друзей в Европе и США. Возможно, грузинское правительство могло бы попытаться помочь грузинскому обществу, как это делал Саакашвили в лучшие дни своего президентства, и не фокусироваться на конфронтации и преследовании оппозиции, что является пагубной тенденцией, которая в последние годы слишком сильно затронула грузинскую политику.

Мириам Космель, эксперт аналитического центра Bertelsmann Stiftung, Германия

Возвращение бывшего президента, изгнанного из страны, вызывает еще большую напряженность в и без того тревожном политическом противостоянии, от которого уже давно страдает Грузия. Похоже, что все надежды на нормализацию политической ситуации пока не оправдались.

Сделка при посредничестве ЕС, предусматривающая перспективу досрочных парламентских выборов, если доля голосов Грузинской мечты на местных опросах упадет ниже 43%, сделала субботнее голосование особо значимым. Саакашвили, который много лет носился с идеей возвращения в Грузию, безответственно ухватился за эту возможность и, похоже, не позволил стране пожить спокойной жизнью после победы Грузинской мечты на выборах.

Театрализованное возвращение и арест Саакашвили, скорее всего, подогреет протестные настроения, особенно после того, как он объявил голодовку. В условиях усиления напряженности и новых протестов, которые будут доминировать в политической повестке дня страны, существует опасность дальнейшей дестабилизации. Это не сулит ничего хорошего в предстоящие недели, когда будет проведен второй тур голосования в ключевых городах, включая столицу Грузии Тбилиси, где проживает около трети населения страны.

Я опасаюсь, что Грузия останется разделенной, а Саакашвили в этом расколе будет играть активную роль. Борьба за власть с бизнесменом-миллиардером Бидзиной Иванишвили, человеком, стоящим за правящей партией, займет центральное место. Тем временем, самые серьезные проблемы, стоящие перед страной, такие как кризис Covid-19, безработица и нищета, к несчастью, останутся без внимания. Эта политическая драма отодвинет их на задний план.

Мы также можем ожидать международных последствий. Украинское гражданство Саакашвили и связи с украинским истеблишментом означают, что его тюремное заключение неизбежно создаст напряженность для стратегического партнерства между Грузией и Украиной, независимо от того, является это преднамеренным или нет.

Террелл Старр, внештатный старший научный сотрудник, Atlantic Council:

Оппозиция добилась довольно хороших результатов на местных выборах в субботу, учитывая хорошо задокументированные нарушения, предположительно совершенные Грузинской мечтой. Их план, сосредоточенный на победе в крупнейших самоуправляющихся городах страны, до сих пор работал. Около десяти ключевых выборов мэров, включая Тбилиси, пройдут во втором туре. Это самый большой успех для оппозиции. Они должны сосредоточиться на местных проблемах, которые волнуют избирателей. Они также должны найти способ бороться с предполагаемыми нарушениями (включая использование админресурса и запугивание избирателей) для победы на будущих выборах, а именно — выборах в парламент.

В то время как во втором туре за города схлестнутся ЕНД и Грузинская мечта, партии с более низкими результатами также имеют силу. Они могут сплотиться вокруг любого оставшегося кандидата. Пока этот процесс еще вырисовывается, поэтому до проведения второго тура голосования 30 октября предстоит проделать большую работу.

Михаил Саакашвили, который годами обещал вернуться в Грузию, но так и не делал этого, внезапно явился, став черным лебедем. Учитывая, насколько противоречивой фигурой является экс-президент, еще слишком рано определять, кому выгоднее его пребывание в грузинской тюрьме: оппозиции или Грузинской мечте. В Тбилиси один из членов Грузинской мечты заверил меня, что если все превратится в битву между основателем Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили и Михаилом Саакашвили, то правящая партия уж точно победит. Между тем член партии ЕНД отметила, что присутствие Саакашвили в Грузии усилит поддержку оппозиции.

Поживем, увидим. Грузинская мечта победила в целом, и они, должно быть, ликуют. В то же время, текущие опросы показывают, что Грузинскую мечту поддерживают около 30%. Это печально для партии, которая при власти с 2012 года. Как по мне, то руководство не должно почивать на лаврах или чувствовать себя слишком уверенно. Во время моего недавнего пребывания в стране большинство грузин, с которыми я беседовал, мало верили в Грузинскую мечту из-за того, как они справлялись с пандемией и бедностью. Возможно, в прошлую субботу они победили, но какими будут результаты второго тура, который может принести поражение правящей партии и начало конца их власти?

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