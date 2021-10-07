Ученые: За Нептуном существует еще одна Земля 2 7.10.2021, 8:08

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Раньше она вращалась вокруг Солнца, но была вытеснена «соседями».

Долгое время специалисты пытаются понять, как же происходило появление планет и по какой причине они заняли именно те орбиты, на которых находятся сейчас. Астрономы отмечают, что объяснить подобное с помощью компьютерного моделирования пока что не представляется возможным. У них возникают подозрения, что существует еще одна планета. Раньше она вращалась вокруг Солнца непосредственно во внешней системе, где располагаются Уран и Нептун, но на сегодняшний день находится далеко за ее пределами.

Ученые опубликовали в научном журнале Annual Review of Astronomy and Astrophysics (перевод — planetanovosti.com) статью, в которой говорится, что за Нептуном вполне может находиться планета, которая имеет примерно такой же размер, как Марс или наша Земля. С помощью моделирования удалось зафиксировать, что подобную планету могли вытеснить за пределы внешней области сами газовые гиганты, присутствующие в нашей системе.

Астрономы отметили, что Солнечная система обладает очень страной конфигурацией и в ней точно что-то не хватает. Не могло произойти формирование сначала газовых гигантов, а затем карликов. Ученые уверены в том, что есть планеты, которые имеют совершенно другой размер, что и подтверждается проведенным некоторое время назад моделированием.

Если существует «вторая» Земля, то это позволяет получить весьма точную модель Солнечной системы на ее раннем этапе развития. Конечно, эволюция могла все изменить и планета попала сначала на край системы, как и многие другие карлики, а затем и вовсе за ее пределы. Подтвердить теорию или опровергнуть ее получится только с помощью новых телескопов, которые сегодня находятся на этапе строительства.

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