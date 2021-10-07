Кремль пожертвовал «Комсомолкой», но дожмет Лукашенко в другом 4 7.10.2021, 8:17

17,118

В чем смысл этого гамбита?

Конфликт между Минском и Москвой по поводу «Комсомольской правды в Беларуси» имеет шансы рассосаться. И не потому, что белорусские власти пошли на попятный, а потому, что российская редакция «КП» решила закрыть «свое представительство в Минске». Кремль же если и не подтолкнул это решение, то без особых терзаний с ним согласился, пишет на сайте naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

А ведь до вчерашнего вечера казалось, что между союзниками может в очередной раз заискрить. Кремль устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, требовал разблокировать сайт попавшей под раздачу «КП в Беларуси». При этом Песков подчеркивал, что блокировка «идет в нарушение принципов свободы СМИ».

Дело было не в любви Москвы к свободе СМИ

Кремль давно не корил белорусское начальство за наезды на прессу, а после августа прошлого года и вовсе избегал резких заявлений в адрес Минска. Так что демарш по поводу «КП в Беларуси» выглядел серьезно.

Дело было, конечно, не в большой любви российского руководства к свободе СМИ. Но здесь фишка в том, что для Москвы «КП в Беларуси» (юридически белорусское СМИ) выглядела филиалом большой российской «Комсомолки» — откровенно прокремлевского издания. К тому же, как уверяет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, это газета, которую любит сам Владимир Путин.

Короче, в этом случае, скорее всего, у российских тузов взыграли амбиции «старшего брата»: на наше издание наехали! При том что, редакционная политика белорусской «Комсомолки», в которой работали местные журналисты, была достаточно автономной и, скажем так, приличной. Издание старалось следовать профессиональным принципам журналистики, а не плясать под дудку белорусского начальства.

Собственно, за это «КП в Беларуси» и поплатилась. Причиной блокировки сайта и задержания журналиста Геннадия Можейко стала, судя по всему, подготовленная им публикация по горячим следам резонансной перестрелки между айтишником Андреем Зельцером и ворвавшимися в квартиру, где он жил, сотрудниками КГБ. В публикации бывшая одноклассница Зельцера отозвалась о нем положительно, сказала, что «он всегда был за правду».

Примечательно, что после заявлений Пескова по поводу кейса «КП в Беларуси» Лукашенко сохранил молчание. Понятно, что резкое замечание из Кремля поставило Лукашенко в непростое положение. Ссориться с Москвой сейчас особенно не с руки.

Кремлю важнее дожать Лукашенко стратегически

Хотя инцидент с гибелью офицера КГБ был спонтанным событием, по большому счету наезд на «КП в Беларуси» выглядит закономерным. Не будь этого повода, с большой долей вероятности нашелся бы другой. Это издание оставалось одним из последних легальных СМИ в стране, позволявшим себе некоторую самостоятельность редакционной политики.

Песков же заявил, что Кремль хотя и сожалеет в связи с закрытием представительства «Комсомолки» в Беларуси, но считает такое решение издания правильным. Также спикер Кремля выразил надежду, что арест Можейко не связан с его журналистской работой.

Вот вам и вся «забота» Москвы о свободе СМИ в Беларуси.

Что, в общем-то, не удивительно. Два авторитарных режима одинаково враждебны любым свободам, включая свободу слова. Терки между ними если и происходят, то по другим причинам.

А сейчас как Лукашенко ни к чему ссориться с Кремлем, так и Кремлю лучше не обострять отношения из-за кейса «КП в Беларуси», а тем более судьбы отдельно взятого журналиста. Потому что Москва сосредоточена на продвижении своих интересов на белорусском направлении через союзные программы, усиление военного присутствия, конституционную реформу, вокруг которой белорусский правитель напустил туману.

Кремль наверняка постарается взять свое в других, гораздо более важных для себя вопросах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».