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Польские спецслужбы: Беларусь прекратила прием заявлений на выдачу виз потенциальным мигрантам

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  • 7.10.2021, 8:40
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Польские спецслужбы: Беларусь прекратила прием заявлений на выдачу виз потенциальным мигрантам

При этом миграционный путь в Польшу остается под постоянным контролем минских властей.

Беларусь перестала принимать мигрантов, вылетающих в Минск из города Эрбиль на севере Ирака. Это касается и пассажиров, у которых уже есть белорусская виза.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

При этом он подчеркнул, что миграционный путь в Польшу остается под постоянным контролем белорусских властей.

Кроме того, Жарин сообщил, что МИД Беларуси приостановил прием заявлений на получение визы от граждан Египта, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сирии.

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