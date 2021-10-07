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The Telegraph: В Китае хотели создать новый коронавирус еще до пандемии

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  • 7.10.2021, 8:45
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The Telegraph: В Китае хотели создать новый коронавирус еще до пандемии

Заявку на грант подавали в том числе исследователи из Уханьского института вирусологии.

Ученые из Китая и США и хотели создать коронавирус еще до того, как началась пандемия COVID-19.

Отмечается, что была подана заявка в Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (Darpa) на создание некоего нового вируса.

Так, группа ученых собиралась смешать генетические данные похожих штаммов вирусов, чтобы создать новый. Среди ученых, которые подавали заявку на грант были эксперты из Уханьского института вирусологии, Университета Северной Каролины, а также специалисты из Сингапура.

Об этом сообщили журналисты британской газеты The Telegraph.

Заявку на такой грант подали еще в 2018 году. Ученые собирались создать вирус без четкого порядка в природе. Как рассказал анонимный эксперт, если бы подобные исследования действительно были бы проведены, то они могли бы показать, как именно был создан Sars-CoV-2.

Процесс, который был описан в заявке на грант, мог бы создать новую последовательность вирусов. После этого был бы синтезирован геном вируса, которого в природа ранее не существовало.

Предложение, которое поступило в Darpa, отклонили.

Однако, как предполагается, исследования могли быть направлены на то, чтобы создать вакцину против коронавирусов.

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