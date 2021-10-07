Белорусам предложили эффективный метод против доносчиков 7.10.2021, 8:56

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Дать достойный ответ ябатькам очень просто.

Доносчик - стукач, он же "неравнодушный гражданин".

Именно такие граждане во времена войны сообщали фашистам о белорусах, которые помогали партизанам, укрывали еврейские семьи, раненых солдат, пишет телеграм-канал "Менск-разам!"

Благодаря "стараниям" стукачей, оккупантами было казнено и замучено огромное количество добрых и честных людей. В наше время, благодаря таким же людям многие беларусы узнали, что такое пытки и унижения.

Но белорусам предложили эффективный метод против доносчиков:

@donos102_bot — один из самых полезных и удобных инструментов для активистов.

Используя данные от кибер-партизан, он не только найдет доносчиков в нужной локации, но и составит для них слова благодарности, которые они так ждут от правоохранительных органов.

Этот бот надежно и безопасно генерирует персональные листовки- "грамоты" для стукачей в PDF-формате, которые "поздравят" доносчиков и проинформирует его семью и соседей о его "подвиге"

Инструкция для тех, кто разносит газеты и листовки!

Для ответа ябатькам вам просто надо зайти в бот, ввести адрес, скачать и распечатать листовку.

Массовость таких поздравлений обязательно вызовет у них и их семей целую гамму чувств и волну страха с их стороны.

Теперь мы легко можем продемонстрировать всем, что свой неизгладимый след в истории доносов оставит любой кто их сделает — базы данных все помнят.

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