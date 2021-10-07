«Стало ясно — Лукашенко не попадет ни в Липецк, ни в Ярославль» 2 7.10.2021, 9:13

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фото: getty images

Россияне призывают разобраться с Тараканом по примеру Бориса Ельцина.

В России в среде журналистов продолжают обсуждать ситуацию с корреспондентом "Комсомольской правда" Геннадием Можейко, которого выкрали из Москвы и доставили в Беларусь из-за его статьи, пишет kp.ru.

Поводом для ареста стала заметка журналиста про убитого в Минске программиста Андрея Зельцера, оказавшего сопротивление силовикам из КГБ. В статье Можейко привел слова знакомой Зельцера, которая положительно о нем отозвалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что принял к сведению обращение, но не в Кремле не располагают дополнительной информацией.

Он же заявил, что у Владимира Путина есть "вся информация, которая публиковалась".

Кроме того, издание "Комсомольская правда" заблокировали на территории Беларуси, а затем стало известно, что газета закрыла представительство в этой стране.

На фоне этих событий россияне в соцсетях вспомнают историю, когда президент России Борис Ельцин вступился за белорусского журналиста Павла Шеремета, которого пытался посадить Лукашенко в 1997 году.

Тогда журналист был арестован сотрудниками КГБ республики после показа в эфире ОРТ репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе (репортаж о контрабанде и о том, что между государствами фактически нет охраняемой границы).

Его обвинили в незаконном групповом пересечении границы и быстро арестовали.

В заключении Шеремет провел 3 месяца, пока не вмешался Борис Ельцин.

2 октября спецборт Лукашенко не смог вылететь из Минска в Россию, так как Ельцин запретил принимать Лукашенко, пока тот не отпустит Павла Шеремета.

"Борис Ельцин поставил его немедленное освобождение условием для прилета президента Белоруссии в Россию.

Запретив принимать самолет Лукашенко, Ельцин впервые по-настоящему показал, кто хозяин в российско-белорусском союзе.

Когда утром, едва ступив на нижегородскую землю, Борис Ельцин заявил, что главы администраций не имеют права приглашать к себе руководителей других государств, не согласовав это с президентом, стало ясно — Лукашенко не попадет ни в Липецк, ни в Ярославль.

В Минске это поняли гораздо позже. [...]

Вскоре это подтвердил и сам Борис Ельцин, недвусмысленно заявивший в Нижнем: "Он пусть Шеремета сначала отпустит!"

Итак, президент наконец решился не просить Лукашенко об одолжении, а требовать.

До сих пор выходки белорусского президента (в частности, его нападки на команду российских реформаторов) Ельциным прощались: молод, мол, горяч — пройдет.

Ситуацию, которая сложилась теперь, видимо, можно передать одним словом: "Достал!" Что именно сыграло тут главную роль — искренняя ли озабоченность

Бориса Ельцина судьбой Шеремета, обида ли на "необязательность" младшего друга, давление ли "команды реформаторов", или недавнее заявление Лукашенко о 35%, которые он принес Ельцину на выборах 1996 года,— сказать трудно.

Скорее всего, все вместе", - писала тогда газета "Коммерсант".

Лукашенко отпустил Павла Шеремета вскоре после заявления Ельцина.

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