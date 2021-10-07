На севере Турции выпал снег, а в Анталии +28 7.10.2021, 9:20

Температура морской воды на популярных курортах — 26 градусов.

В северных провинциях Турции выпал первый снег. В то же время на побережье Средиземного моря температура достигает 28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Метеорологической службы Турции и сообщает телеканал TRT Haber.

Первый снег выпал в горных районах провинции Карс: затруднено движение транспорта, несколько автомобилей были заблокированы. Снег также выпал в провинциях Эрзуруме и Ризе.

Между тем в Анталии температура воздуха составляет 28 градусов, а температура морской воды — 26 градусов.

Согласно метеопрогнозу, в конце недели температура воздуха ожидается на 2 градуса выше сезонных норм.