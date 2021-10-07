«Наш Эдвард Сноуден»: как белорус передал правозащитникам более 1000 видео пыток в российских тюрьмах 7.10.2021, 9:30

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После публикации начальник УФСИН по Саратовской области был уволен, начались проверки по всей России.

5 октября российская правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео с пытками, происходящими в российских тюрьмах. Как рассказал руководитель организации Владимир Осечкин, этот архив передал ему белорус Сергей.

На переданных видео запечатлены физические и сексуальные издевательства над пациентами тюремной туберкулезной больницы в Саратове.

По словам Владимира Осечкина, белорус сам был в Саратовской тюрьме и испытал на себе все ужасы заключения. Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, поручив как ИТ-специалисту руководить компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивать доступ к видео со всей российской тюремной системы. Благодаря этому белорусу удалось получить 40 Гб видео из почти 1000 файлов, пишет британский Тelegraph.

Владимир Осечкин назвал белоруса «нашим Эдвардом Сноуденом».

После публикации видео начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был уволен. Также начались проверки в тюремной системе по всей России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для начала необходимо проверить подлинность видео и, если информация подтвердится, провести серьезное разбирательство.

«Сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов»,— сказал Песков, передает «Коммерсантъ».

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