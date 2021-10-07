Европа усиливает давление на Таракана 1 7.10.2021, 9:37

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О трибунале заговорили громко и отчетливо.

Последние дни проходят под грифом "Почему молчит Европа?" Причем слышны эти голоса как со стороны белорусов, так и со стороны самих европейцев, пишет телеграм-канал CYNIC.

Бюрократизированная система Европы кусает собственный хвост - она замыкается сама в себе, поэтому становится видна одна из проблем "больших союзов" - это медленное реагирование.

Чтобы проблему исправить, ее нужно заметить, поэтому безусловно выразительным выглядит спич экс-президента Эстонии. Он заговорил о том, что европейские политики, становясь наживкой российских олигархических структур, создают удобные условия для собственной экзекуции.

Россия применила старый метод - внедрила в коррупционную схему, закинув удавку на шею каждому идеологически слабому политику. Все мы люди, все уязвимы, и этой уязвимостью воспользовались, превратив в вольных и невольных защитников "восточного монстра".

С каждым подобным выступлением этот лед начинает таять. Вскрытые "Бумаги Пандоры" обозначили круг лиц, за которыми будут следить. И важно понимать, что эти лица существуют не в российском вакууме, а в том числе имеют сделки с западным миром - и вот тут следить будут за невнятным поведением по некоторым кейсам. Именно это говорит о том, что Pandora Papers рушат устоявшуюся систему - Запад получает второй рычаг давления "на своих", поэтому ставить ультиматумы ни РФ, ни тем более Беларусь не смогут.

Если раньше о трибунале говорили совсем тихо, то вчера о нем заговорили громко и отчетливо. Процесс может быть длинным и тернистым, но факт в том, что этот процесс запустился.

Факт в том, что прежние "дырявые санкции" дополняются опасными американскими. И мы видим, что крупные корпорации пытаются обнаружить "альтернативных союзников" за пределами Беларуси - это они делают не из соображений гуманизма, а из соображений безопасности капитала - "двойные санкции" пугают даже самых прагматичных представителей рынка.

Для любителей кричать, что "все пропало" - новый пакет европейских санкций синхронизирован с американским санкционным блоком. Это было известно (вроде и озвучено) с самого начала.

Европа сама смеется, что она до этого во многом изображала давление.

И, на самом деле, это важный прецедент - о "мягкой" позиции говорят не только политики, а их избиратели. Любой европейский политик действует во имя своих избирателей, поэтому реагировать на запрос решения "кризиса мигрантов" он обязан.

Это означает, что Европа пойдет на эскалацию давления во имя собственных прагматичных интересов - чтобы политики сохранили свои должности, а избиратели оказались довольны. Демократическая Беларусь банально выгоднее, чем тоталитарная Беларусь и прорыв границы с угрозой атомной станцией "отомстить миру".

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