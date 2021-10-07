Навальный стал лауреатом престижной немецкой премии в области СМИ 7.10.2021, 9:50

алексей навальный

Награду получил и его Фонд борьбы с коррупцией.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, а также основанный им и недавно ликвидированный властями России Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удостоены немецкой премии в области СМИ "M100 Media Award". От имени Навального, отбывающего реальный срок в колонии, награду получит его ближайший соратник Леонид Волков, пишет dw.com.

Присуждением Навальному премии "M100 Media Award" попечительский совет и его председатель, обер-бургомистр Потсдама Майк Шуберт (Mike Schubert) подчеркивают важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом, а также справедливого правосудия и прав человека, отмечается в заявлении. Кроме того, этим решением совет премии напоминает о почти 400 политзаключенных в России, убитых политиках и журналистах, а также о борьбе против роста автократических тенденций в Европе, указывается далее.

Церемония вручения премии "M100 Media Award" состоится 6 октября в Потсдаме. Тожественную речь произнесет председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner), который уже несколько месяцев борется за освобождение Навального, говорится в заявлении. Линднер назвал Навального "неутомимым борцом за справедливость, прозрачность и демократию".

Imprisoned Russian politician @navalny receives #M100MediaAward 2021. Award will be accepted by his closest associate and confidant @LeonidVolkov. Laudation by FDP Chairman @c_lindner , who has been campaigning for Navalny’s release for months. More here https://t.co/B5Tgg2Eypb pic.twitter.com/ooVGzniQMv — M100 Sanssouci Colloquium (@M100Colloquium) September 3, 2021

Волков подчеркнул важность признания в Европе деятельности Навального

В свою очередь Леонид Волков заявил, что гордится возможностью принять премию "M100 Media Award" от имени Навального и ФБК, а также подчеркнул важность признания в Европе деятельности Навального и его команды, которые "в последние 10 лет разоблачали коррупцию и распространяли через соцсети посыл свободы".

Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов. Ее лауреатами в числе других становились генеральный директор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева, журнал Charlie Hebdo, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher), а также украинский политик Виталий Кличко.

Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

Алексей Навальный был отравлен в конце августа 2020 года и потерял сознание в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

В январе нынешнего года Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. В последние месяцы против него в России заведено еще несколько уголовных дел.

Основанный Навальным ФБК 31 августа прекратил существование в качестве юридического лица и был ликвидирован из соответствующего реестра. В начале июня Мосгорсуд признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

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