Золотовалютные резервы Беларуси снова сократились 7.10.2021, 9:51

В чем причина?

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 8 миллиардов 459,9 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Это на 36,8 миллиона долларов, или 0,4%, меньше, чем месяцем ранее. Напомним, в августе и июле ЗВР выросли, а в июне — снизились.

Регулятор уточняет, что снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота. В Нацбанке добавляют, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка регулятором иностранной валюты на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

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