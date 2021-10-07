Сингапурский профессор предрек появление нового коронавируса SARS-CoV-3 2 7.10.2021, 9:58

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Назван механизм начала новой пандемии.

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU предрек миру появление нового коронавируса SARS-CoV-3. Его слова передает портал Straits Times.

Линьфа предупредил, что коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать и вернуться от человека к животным, после чего снова перейти на человека как новейшая мутация SARS-CoV-3 и вызвать новую пандемию.

Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь

В качестве мер профилактики появления новых мутаций Линьфа предложил отслеживание новых заболеваний летучих мышей и других диких животных, потенциал их перехода к человеку и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками.

Заразность новых вариантов

Ранее специалисты из Университета Торонто оценили более чем 212 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных с февраля по июнь 2021 года в провинции Онтарио. 76 процентов заболевших заразились «альфа», «бета» и «гамма»-вариантами, связанными с мутацией N501Y в S-белке коронавируса, повышающей его передаваемость. 2,8 процента заразились «дельта»-вариантом.

При «альфа», «бета» и «гамма»-вариантах риск госпитализации пациентов был выше на 52 процента. Риск попасть в реанимационное отделение — на 89 процентов. Для «дельта»-варианта эти показатели составляли 108, 235 и 133 процента соответственно.

То, что большую заразность «альфа»-варианта коронавируса объясняет именно мутация N501Y, установили в феврале исследователи из Испании и Швеции. Мутантный вариант S-белка имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2 — основными «воротами» для коронавируса в клетку.

Спасет ли вакцина?

По мнению канадских исследователей, повышенная вирулентность вариантов SARS-CoV-2 приведет к значительно большему размаху пандемии коронавируса, однако своевременная вакцинация может существенно снизить риск осложнений.

Показанные здесь эффекты свидетельствуют о значительной степени защиты вакцинами от смерти (около 80-90 процентов), даже если их получение не предотвращало заражение

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко также считает, что противопоставить опасному патогену помогут только усовершенствованные вакцины.

«Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса», — сказал вирусолог.

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