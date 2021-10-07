«Этим и объясняется выдержка и спокойствие Андрея Зельцера» 2 7.10.2021, 10:01

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Андрей Зельцер

Вечная память герою!

Прошло более недели с момента гибели Андрея Зельцера. По православным канонам именно сегодня «девять дней». На 15:30 6 октября были объявлены похороны, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Никакие вопросы, вызванные известным видеомонтажом и путанными объяснениями одного известного лжеца, не сняты. Версия Лукашенко (на совещании в администрации 1 октября) о том, что, дескать, Зельцер и его жена «два раза звонили в милицию, чтобы учинить расправу над силовиками» – не нуждается даже в малейшей критике в силу ее безумия.

Но звонки-то подтверждены. Это говорит о том, что Зельцер и его жена вовсе не считали себя ни преступниками, ни, тем более, террористами. И не думали, что квартира, в которой они находились – в списке адресов для «отработки». Поэтому «силовикам» (одетым как гопники и совравшим, кстати, что они – милиция) абсолютно некому и не за что «мстить».

Очень сомнительно, что добропорядочный ни в чем дурном не замеченный «айтишник» из EPAM стал бы пытаться применять оружие, заведомо зная, что противостоит восьми или более вооруженным силовикам. Которых, по-видимому, подвели привычка безнаказанно вламываться в квартиры и дома мирных граждан.

Этим и объясняется выдержка и спокойствие Андрея Зельцера на видео, которое, кстати, возможно уходило куда-то на стрим для алиби. «Если что». И ведь интересно, что Лукашенко четко признал, что КГБшники ломились вовсе не к Зельцеру и его жене! «Это была квартира брата этой жены, которая там снимала». Конечно, он добавил: «И сегодня абсолютно точно нам известно, что это (брат) не просто активный участник протестного, как мы говорим, а самый настоящий участник мятежа, в том числе и этот айтишник».

Понятно, что «добавка» нужна для того, чтобы показать, что ворвались не к «невинным гражданам». Но факт практически признан: Зельцер и его жена КГБ не интересовали!

Поэтому «мстить» псы режима, проявившие в событиях на Якубовского только свое во всех смыслах разложение, могут только себе. Но подлейших их высказываний с обещаниями мести и жести, история и общество не забудут.

Андрею Зельцеру – Вечная Память! Улица его имени должна быть и будет в Минске!

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