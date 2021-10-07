США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики 7.10.2021, 10:11

1,938

иллюстрационное фото

Самолеты примут участие в серии учений европейского командования.

Первые два из четырех бомбардировщиков B-1B Lancer и около 200 человек вспомогательного персонала с 9 экспедиционной бомбардировочной эскадрильи авиабазы Дайес в Техасе прибыли на базу ВВС Британии "Фэйрфорд".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журнал Air Force Magazine.

Самолеты примут участие в серии учений европейского командования США с многочисленными союзниками и партнерами по НАТО по всей Европе.

Рабочая группа "Бомбардировщик-Европа" будет практиковать интеграцию с возможностями союзников и партнеров, использование незнакомых аэродромов и полеты в стратегических районах, включая Арктику, Прибалтику и Черноморский регион, рассказал капитан ВВС США в Европе и Африке Дэниел Р. де Ла Фе.

"Страны НАТО... развивают свои навыки и навыки интеграции и использования этих систем вооружения с максимальной мощностью", - пояснил де Ла Фе.

По его словам, совместные учения союзников необходимы в том числе для противостояния России, поскольку и наращивает все больше сил в Арктике, делая ее спорным регионом, а также создает повышенную угрозу для восточного фланга НАТО в Калининграде, странах Балтии и Крыму.

Как многоцелевой стратегический бомбардировщик, В-1 имеет возможность по-разному интегрироваться с истребителями, потому что он летит быстрее и дальше. Он также содержит управляемую и неуправляемую полезный вес обычного оружия, предоставляя множество способов его интеграции с возможностями партнера.

Во время развертывания бомбардировщики будут использовать полигоны и участвовать в моделируемых событиях в любой точке от северной Арктики до Африканского Рога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».