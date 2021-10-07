Эксперт: Лукашенко получил гневный окрик из Москвы
- 7.10.2021, 10:18
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Правитель Беларуси становится все менее субъектным на международной арене.
Аналитик Сергей Чалый прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко о ситуации с нелегальными мигрантами.
Диктатор сказал, что обязательно нужно оказывать помощь беженцам.
У Чалого появилось ощущение, что недавний секретный визит в Сочи и разговоры там заставили Лукашенко пойти на понижения градуса конфликта с Евросоюзом.
Аналитик обратил внимание на отсутствие у официального Минска внешнеполитических контактов с Западом. Это было хорошо видно по обиде Владимира Макея на своего коллегу из польского МИДа, который обещал встречу, но так и не встретился с белорусским министром.
Чалый заявил:
«Подтверждается гипотеза, что Лукашенко становится все менее субъектен на международной арене, что Евросоюз не рассматривает его как договороспособного партнера. Вероятно, напрямую был разговор с самим Путиным. Тем более, что сам Путин пытался продавать себя в таком качестве: это мой Лукашенко, я с ним буду разговаривать, а вы мне высказывайте претензии относительно того, чем он занимается.
Видимо претензии стали столь сильны, что из Москвы поступил окрик и пожелание успокоиться на этом вопросе».