«Дипломаты» плаща и кинжала Телеграм-канал «Серпом По»

7.10.2021, 10:32

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Вроде бы, по виду вежливые люди, но…

Редактор канала Sky News Дебора Хейнс пишет у себя в Твиттере, что НАТО решило сократить вдвое российскую дипломатическую миссию при альянсе из-за подозрений во враждебной деятельности, включая убийства и шпионаж.

Десять «дипломатов» должны отправиться на горячо любимую Родину. Две позиции сокращены, а восемь человек просто высылают, так как НАТО считает, что они не дипломаты вовсе, а сотрудники разведки.

Сказанные телеграфным стилем, поставленные рядом слова «дипломаты» и «убийства и шпионаж» кажутся несовместимыми.

Но только не в случае с бойцами дипфронта, присланными из Москвы. Здесь, похоже, грань между дипломатией, шпионажем и убийствами условна. Вроде бы, по виду вежливые люди, но тут же готовы «дать в морду». Как в веселом и грустном французском фильме с великолепным Бельмондо.

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