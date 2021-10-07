«Белавиа» отменила запуск нового рейса в ОАЭ 7.10.2021, 10:39

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В чем причина?

Авиакомпания «Белавиа» 7 октября планировала стартовать с рейсами в солнечную Рас-эль-Хайму. Это самый северный эмират в составе ОАЭ. Но в итоге полетную программу пришлось снять, сообщили Onlíner в авиакомпании.

В «Белавиа» объяснили отмену рейса коммерческими причинами.

Тем временем в туркомпаниях обращают внимание, что отдых в Рас-эль-Хайме все равно будет доступен белорусам, но логистика для них немного изменится. Сначала придется лететь в Дубай, а оттуда на трансфере добираться на курорты Рас-эль-Хаймы. Это расстояние составляет чуть больше 100 км. Тем, кто уже купил путевки, предлагают именно такой вариант.

Планировалось, что самолеты «Белавиа» будут прилетать в аэропорт Рас-эль-Хаймы один раз в неделю по четвергам. Стоимость билетов начиналась от 196 евро в одну сторону и 338 евро за полет туда-обратно (тариф Light). Время в пути — пять с половиной часов.

Вылет из Минска запланирован на 4:55, прибытие в аэропорт Рас-эль-Хайма — в 11:25. Обратный вылет из эмирата будет осуществляться в 12:25 с прилетом в столицу Беларуси в 17:10. Время для всех аэропортов указано местное.

Стоимость турпакета в Рас-эль-Хайму на двоих с проживанием в отеле категории «4 звезды», с завтраками, на первой береговой линии с прямым перелетом составляла приблизительно $1700. В эмирате можно найти проживание в отелях любой категории, а люксовые отели расположены и в пустыне, и на побережье.

Туроператоры пояснили нам, что Рас-эль-Хайма — это более бюджетный (насколько это применимо для ОАЭ) вариант в плане отелей и развлечений, чем Дубай. Впрочем, сильно сэкономить не получится: для комфортного отдыха советуют ориентироваться на туры в районе $1500 на двоих.

Рас-эль-Хайма — самый северный эмират в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенный недалеко от Хаджарских гор. Многие туристы едут в Национальный музей в форте, торговый центр Manar Mall, парк Saqr, аквапарк Iceland Waterpark, гольф-клуб и авиационный клуб Jazirah.

Международный аэропорт Рас-эль-Хайма расположен в 18 километрах от города и курортной зоны. Дорога в аэропорт Рас-эль-Хайма занимает около 20 минут в зависимости от выбранного вида транспорта. Расстояние до Дубая составляет около 100 километров, до Шарджи — около 80 километров.

Сейчас из Минска в ОАЭ можно улететь в Дубай. Билеты у «Белавиа» стартуют от 376 евро в обе стороны.

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