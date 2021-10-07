Финн на заднем дворе родительского дома нашел уникальный меч бронзового века 7.10.2021, 10:45

Он состоит из семи разных частей.

В юго-западной части Финляндии, в деревне Панелиа был обнаружен старинный меч, изготовлен в бронзовом веке. Он состоял из семи разных частей. Археологи отметили, что всего на территории страны было найдено меньше двух сотен артефактов, которые принадлежат к бронзовому веку. Всего 25 находок – это мечи, поэтому данный предмет считается не просто редким, а в некоторой ступени уникальным.

Об этом сообщает The History Blog (перевод — planetanovosti.com).

Меч нашел Матти Ринтамаа, который несколько недель назад приобрел свой собственный металлоискатель. Он внимательно изучил свой задний двор и решил проверить еще и родительский. Первыми ему попались небольшие металлические кусочки, а затем часть побольше, которая имела весьма заметную структуру на своей поверхности. Снимки находки были продемонстрированы археологу-любителю и тот рассказал, что предмет действительно напоминает очень старую бронзу. После этого Матти посчитал, что нужно отправиться в Национальный совет по древностям Финляндии, чтобы продемонстрировать свой «улов».

Когда опытные специалисты ознакомились с фотографиями, они рассказали, что это на самом деле древняя бронза, возраст которой может составлять от двух до четырех тысяч лет. На задний двор родительского дома мужчины был отправлен профессиональный археолог для того, чтобы провести дальнейшее исследование.

Ему удалось также отыскать кусок острия и рукоять. Поделенный на семь частей меч находился на глубине не более 15 сантиметров. Эксперты предполагают, что древний артефакт попал туда случайно и был перенесен со слоем почвы во время выполнения строительных работ.

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