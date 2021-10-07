Эйсмонт желает смерти своему начальнику?10
- 7.10.2021, 10:59
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Пресс-секретарь диктатора анонсировала его встречу с Чавесом.
В Telegram-канале, который связывают с пресс-службой диктатора, появился анонс встречи Лукашенко с Чавесом.
В заголовке поста не указано, что встреча пройдет с посланником диктатора Мадуро Аданом Чавесом Фриасом, старшим братом умершего правителя Венесуэлы Уго Чавеса. На что намекает пресс-секретарь Эйсмонт подобным заголовком — остается под вопросом.
Ждать ли встречи Лукашенко с Каддафи и Хусейном — Telegram-канал также не уточняет.