Эйсмонт желает смерти своему начальнику? 10 7.10.2021, 10:59

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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Пресс-секретарь диктатора анонсировала его встречу с Чавесом.

В Telegram-канале, который связывают с пресс-службой диктатора, появился анонс встречи Лукашенко с Чавесом.

В заголовке поста не указано, что встреча пройдет с посланником диктатора Мадуро Аданом Чавесом Фриасом, старшим братом умершего правителя Венесуэлы Уго Чавеса. На что намекает пресс-секретарь Эйсмонт подобным заголовком — остается под вопросом.

Ждать ли встречи Лукашенко с Каддафи и Хусейном — Telegram-канал также не уточняет.

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