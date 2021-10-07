Формируем свое окружение из сильных 7.10.2021, 11:17

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Фото: ТАСС

Стачке быть!

В одном из чатов читатели телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) высказали следующее мнение:

— Не смотри на чаркошкварочников. Прослойка обывателей была всегда, и не она делала революции. Активисты делали, не смотря на остальных. Можешь — делай, только не ной, что ты делаешь, а они нет.

И мы с ним согласны, ведь в первую очередь каждый человек сам за себя решает, делать что-то или ждать, когда это сделает кто-то другой. А остальные, как показывает практика, подтягиваются по инерции. Ведь никто не хочет остаться в результате для истории среди тех, кто просто смотрел со стороны.

Поэтому находим единомышленников, формируем свое окружение из сильных. Готовимся к стачке вместе, закупаем продукты, откладываем деньги, планируем, как мы останемся дома, побеждаем.

Стачке быть!

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