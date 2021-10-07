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Аналитики: Выборы президента Франции будут крайне непредсказуемыми

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  • 7.10.2021, 11:24
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Аналитики: Выборы президента Франции будут крайне непредсказуемыми

Во второй тур с Макроном может выйти скандальный ультраправый политик.

Опрос, проведенный в среду во Франции, впервые показал, что журналист и эксперт Эрик Земмур, которого французские СМИ считают крайне правым, сможет пройти во второй тур президентских выборов в следующем году, вытеснив традиционного лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Около 17-18% избирателей заявили в ходе опроса Harris Interactive, что проголосуют за Земмура в первом туре, по сравнению с 15-16% за Ле Пен.

Это означает, что Земмур имеет шанс пройти во второй тур с президентом Эммануэлем Макроном, за которого в первом туре готовы проголосовать 24-27% избирателей.

Первый тур президентских выборов должен состояться 10 апреля.

Онлайн-опрос, проведенный 4 октября и опубликованный в журнале Challenges, показал, что Макрон выигрывает второй тур с преобладанием 55% против 45% за Земмура.

Аналитики подчеркивают, что выборы остаются чрезвычайно непредсказуемыми, а прогнозирование затрудняется из-за французской системы двух туров.

Но опрос придаст импульс радикальной антииммиграционной и антиисламской кампании Земмур, который все еще официально не заявил о своем намерении баллотироваться.

В течение последних четырех лет опросы неизменно предполагали, что Макрона и Ле Пен встретятся во втором туре 24 апреля.

Ле Пен в сентябре вела сдержанную избирательную кампанию, зато Земмур ежедневно появлялся в разных теле- и радиопрограммах Франции.

Земмур, язвительный медийный эксперт, имеющий несколько обвинительных приговоров за высказывания расистского толка с разжиганием розни, считает, что Франция скатывается к гражданской войне из-за иммиграции и большого количества мусульман.

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