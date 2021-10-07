ЕРИП начал продавать личные данные белорусов 7 7.10.2021, 11:31

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Кто может купить информацию?

Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» с 1 октября официально стала продавать информацию о своих клиентах.

Соответствующее сообщение размещено на сайте организации. В нем указано, что «ЕРИП» начнет оказывать новые услуги – предоставление данных о клиентах и аутентификацию физических лиц.

В организации поясняют, что предоставлять данные о клиентах будут для обновления и актуализации данных различных структур. Купить информацию о пользователях системы «ЕРИП» смогут банки, небанковские кредитно-финансовые организации, кроме НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и осуществляющие финансовые операции лица. За доступ к базе на месяц нужно будет заплатить 1 710 рублей.

Аутентификацию или верификацию данных физических лиц будут проводить с помощью межбанковской системы идентификации (МСИ) с использованием биометрических данных в дистанционных каналах с дополнительной возможностью аутентификации по динамическому паролю. Такая услуга доступна субъектам МСИ, кроме других юрлиц и НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги.

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