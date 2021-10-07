На повестке трибунал 2 7.10.2021, 11:44

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Процесс пошел.

Кропотливая работа близится к своему логическому завершению, считает Telegram-канал «Минская семибоярщина». Создание Международного трибунала по уголовным преступлениям, совершенным Лукашенко и его подельниками, днями стремительно ворвалось в официальную повестку дня международных межгосударственных структур.

В конце прошлого года, формируя «дорожную карту Трибунала», мы не ошиблись. Октябрь — начало формальных процессов. Что теперь? Если не возникнут неожиданные мировые катаклизмы, то уже в январе-феврале стоит ожидать решения ООН о начале работы международнго трибунала в Гааге по белорусской тематике.

Незамедлительно будет выдан международный ордер на арест Лукашенко и его клики в строгом соответствии с санкционными списками.

5 октября — начало крутого разворота всей белорусской политической повестки. Последующие далее события, факторы, лица, все это будет меняться стремительно и неудержимо. Во многом даже очень неожиданно. Очевидно одно. Второй этап большого пути белорусского общества к переменам стартовал окончательно и бесповоротно. И это хорошо. Однако расслабляться еще далеко не время.

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