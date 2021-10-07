Германия будет ежемесячно выплачивать по €375 евреям, пережившим блокаду Ленинграда 7.10.2021, 11:48

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Пенсию получат те, кто провел в блокадном городе не менее трех месяцев.

Власти Германии начнут выплачивать пережившим блокаду Ленинграда евреям ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Об этом сообщает Jewish Claims Conference.

Пенсию будут получать евреи, которые провели в блокадном Ленинграде не менее трех месяцев. Кроме того, право на выплаты получат евреи, которые не менее трех месяцев жили в Румынии во время оккупации или в подполье во Франции.

Всего право на пенсии получат 6,5 тысячи человек.

«По мере старения этого последнего поколения выживших их нужды возрастают. Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают выжившим частицу достоинства, которая была отнята у них в молодости», — заявил президент Jewish Claims Conference Гидеон Тейлор.

Jewish Claims Conference — организация, ведет переговоры о компенсациях жертвам преследований нацистов и их наследникам.

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