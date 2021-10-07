Провал КГБ в квартире Зельцера: режим упускает контроль над важными процессами 8 7.10.2021, 11:52

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Лукашенко и его окружение не могут понять, что случилось.

Трагическое событие не всегда становится ключевым. Чаще наоборот, трагедия – это следствие процесса деградации системы. Распад Советского Союза – дело не одного дня. Третий рейх смертельно ранен был в 1943, а может и того раньше, пишет телеграм-канал «Политонелогия».

По трагедии на Якубовского очень много вопросов, и вряд ли мы скоро узнаем до конца, что там произошло. Никто не заслуживает смерти. Детали трагедии не имеют сейчас значения. Я склоняюсь к тому, что профессионализм покинул здание КГБ – следствие кумовства, отрицательного отбора, – всех тех бед, что несет за собой гниющий авторитаризм.

Они не могут «взять всех».

Режим действительно упускает контроль. Повестка уже ушла. Исполнение давно подводит. Стрельба в квартире вызывает ужас. Однако, ужасная новость становится в череду новостей мелких. Кризис реализации и кризис результатов все шире охватывает аппарат и страну. Вот цитата: «Лукашенко предупредил, что в ближайшее время «альтернативно» подключит кадры для того, чтобы проверить в правительстве, администрации и КГК, как выполняются его поручения. «И если они не выполняются, вот тогда вам будет итальянская забастовка. Я вас просто предупреждаю».

Поручения не выполняются, потому что их невозможно выполнить. Результатов нет – цель невидима или не существует. АГЛ стремится к «нормализации»: рейды гэбистов, истерические приказы, вялые совещания – попытка «нормализовать». Доступными средствами.

Лукашенко и его друзья никак не могут найти «виновных». Они не могут понять, что случилось. Раз за разом играя в шашки, он пытается «съесть» дамку тузом – а ему говорят – это не «подкидной».

Отсюда столько ошибок – ведь не получается. Требования рабочих – начнись стачка – будут не политическими, но социально-экономическими. Что страшнее. Поэтому АГЛ и стремится придать политический контекст бурлению на предприятиях. Что ж, лезешь на международную арену – получи в ответ: интервью для CNN – это удар.

А Путин не поддается и давит. Лукашенко не нужна «конституционная реформа», но теперь очевидно, что именно Кремль душит по теме основного закона. Лукашенко не нужна реформа – она подразумевает опасную динамику. Отпустишь – получишь как минимум альтернативный фланг (вполне вероятно, российский) а Лукашенко «задвинут» – экономикой. Вот вам алгоритм – если фантазировать: альтернативная сила – новый президент – выходит на переговоры по ресурсам и получает результат, значимый медийно. Такой, которого не смог добиться АГЛ версии 2021.

Думаю, вся активность после трагедии – это экспромт, а сама трагедия – результат разнузданности системы. Случилось то, что случилось.

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