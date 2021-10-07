Комитет госконтроля Беларуси запретил импортное печенье 7.10.2021, 11:55

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Кондитерское изделие продавалось в сети магазинов FIX PRICE.

Комитет госконтроля запретил печенье «Солнечный завтрак». Как сообщает пресс-служба КГК, кондитерское изделие продавалось в сети магазинов FIX PRICE.

Импортное печенье содержало недопустимую пищевую добавку и не соответствует требования техрегламентов Таможенного союза. Кроме того, были найдены нарушения в маркировке: дата изготовления была нанесена на упаковочную пленку коробки стикером, который легко снимается.

Всего запрещена реализация 15 партий кондитерских изделий. Владелец сети должен прекратить продажу печенья до 8 октября.

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