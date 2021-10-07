закрыть
7 октября 2021, четверг, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Комитет госконтроля Беларуси запретил импортное печенье

  • 7.10.2021, 11:55
  • 5,252
Комитет госконтроля Беларуси запретил импортное печенье

Кондитерское изделие продавалось в сети магазинов FIX PRICE.

Комитет госконтроля запретил печенье «Солнечный завтрак». Как сообщает пресс-служба КГК, кондитерское изделие продавалось в сети магазинов FIX PRICE.

Импортное печенье содержало недопустимую пищевую добавку и не соответствует требования техрегламентов Таможенного союза. Кроме того, были найдены нарушения в маркировке: дата изготовления была нанесена на упаковочную пленку коробки стикером, который легко снимается.

Всего запрещена реализация 15 партий кондитерских изделий. Владелец сети должен прекратить продажу печенья до 8 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип