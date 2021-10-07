В древнем замке Турции нашли значок с национальным символом США 7.10.2021, 12:02

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Фото: Anadolu Agency

Находка сильно удивила археологов.

Турецкие археологи достаточно долгое время проводят раскопки в замке Зерзеван, возраст которого достигает примерно трех тысяч лет. Они рассказали о странной находке, сделанной некоторое время назад. Под поверхностью на глубине не больше метра был обнаружен значок, на котором изображен национальный символ США.

Об этом сообщает Daily Sabah (перевод — planetanovosti.com).

Раскопки в замке начались еще в 2014 году. Ими занимаются специалисты из разных университетов и учреждений регионального характера. За все время было сделано много открытий и раскопаны многочисленные постройки.

Айтач Джошкун рассказал о том, что они нашли важные артефакты, но последняя находка их сильно удивила. Ими был обнаружен относительно современный значок на глубине около 125 сантиметров рядом с восточной стеной замка. Первые образцы таких значков на территории США появились примерно в 50-х годах 19 столетия. На нем присутствует символ, который на то время применяла армия США. Такие значки также были актуальными во времена Первой мировой войны среди подразделений общего обслуживания.

Археолог отметил, что ни в Турции, ни в других странах подобных находок не совершалось. Исключением являются непосредственно США и Великобритания. Проведенный анализ показал, что значок находился в земле практически 300 лет, но изготовлен он был с помощью тех технологий, которые были разработаны только после 15 столетия.

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