Командир талибов заявил о готовности к вторжению в Таджикистан 7.10.2021, 12:10

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Фото: Reuters

На границе со страной боевики создали специальный батальон.

«Талибан» предупредил Таджикистан о том, что эта страна является следующей целью боевиков движения. Это стало известно из заявления Таджикского подразделения «Талибана», размещенного в Telegram со ссылкой на ресурсы боевиков, сообщает sprotyv.info.

«Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана», — указано в публикации.

Ранее заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что исламисты создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.

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