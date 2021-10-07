Белорусских строителей начнут «экзаменовать» для работы в России 6 7.10.2021, 12:17

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Дистанционный экзамен на 80% состоит из профессиональных вопросов.

В России будут проверять квалификацию трудовых мигрантов прежде, чем допустить их к работе на местных стройках, пишет ТАСС.

Первыми начнут тестировать граждан Узбекистана: официально экзамены планируют запустить уже с ноября.

— Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России, — отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

По его словам, дистанционный теоретический экзамен на 80% состоит из профессиональных вопросов в зависимости от выбранной специальности и на 20% из вопросов по охране труда.

Проверка знаний будет добровольной. Трудовые мигранты по-прежнему могут въехать в Россию, получить патент и после этого пойти работать — это не будет заградительным барьером для заключения трудовых отношений.

— Однако наш независимый экзамен подтвердит знания специалиста и даст работодателю определенную гарантию, — добавляет он.

Также Глушков сообщил, что тестирование для белорусских рабочих планируют ввести до конца 2021 года.

— Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем ее результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Беларуси. Я думаю, что до конца года мы запустим и там экзамены. Мы уже ведем переговоры, в ближайшее время проведем встречу.

Напомним, что летом российское правительство планировало привлечь на российские стройки около 30 000 белорусов.

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