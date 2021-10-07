Спикера Верховной Рады Украины отправили в отставку 3 7.10.2021, 12:25

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Дмитрий Разумков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Решение поддержали 284 народных депутата.

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 7 октября, 284 голосами поддержала инициативу фракции Слуга народа об отзыве с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова, сообщает korrespondent.net.

Решение отозвать Разумкова объяснил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Политический опыт играет в разные стороны: иногда помогает работать, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством", - пояснил он идею об отставке Разумкова.

Корниенко подчеркнул, что на текущий момент Слуга народа "не имеет доверия" к нему.

"Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей партии и не может представлять нашу команду на такой высокой должности. У партии и избирателей есть множество вопросов к работе председателя парламента. Большинство из них риторические, но, я уверен, Дмитрий Александрович, что вы в своей манере вам присущей филигранно по форме, но не факт, что наполнено по содержанию, будете на них отвечать. Итак начнем", - сказал он.

Также с трибуны выступил сам Разумков. Он напомнил обещания команды президента Владимира Зеленского и Слуги народа, которые шли на выборы с "хорошими искренними принципами, которым поверили люди. Не за должностями и за деньгами, а изменить страну к лучшему".

"Это была слепая вера, что у нас все получится. Потому что мы новые честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы - не такие, как они. К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. Они сильно изменилось. Все это время я пытался сделать, чтобы хотя бы часть этих обещаний стала реальностью ... Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, к которому мы шли, стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона изменился на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова изменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципу "друзьям - все, врагам - закон. А принцип, оффшоры для власти - позор, стал принципу" ничего страшного у каждого ФОПу они. Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, которые и были", - сказал он.

Далее Рада приступила к процессу назначения нового главы парламента.

Как сообщила перед заседанием нардеп Евгения Кравчук, уже сегодня могут проголосовать за назначение на должность председателя Рады Руслана Стефанчука, а на первого вице-спикера - Александра Корниенко.

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