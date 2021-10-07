«Транспортный налог выставили за машину, которую угнали 17 лет назад» 2 7.10.2021, 12:32

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Фото: bymedia

Белорусский водитель столкнулся с абсурдной ситуацией.

Белорус Андрей зашел в личный кабинет на сайте налоговой и обомлел: будь добр, заплати 29 рублей за машину, которую угнали еще в сентября 2004 года, пишет abw.by.

Как быть?

"Это какой-то тупик"

Наш читатель пояснил, что 17 лет назад машину объявили в розыск, он периодически через сайт МВД ждал новую информацию по своему автомобилю. Сейчас же запись удалена, хотя автомобиль так и не нашли – оказалось, вышли сроки давности, дело прекратили, а из базы данных розыска сведения об угоне BMW тоже "вычистили".

"Я спросил следователя про налог, который мне посчитали, но он сказал, что это не его сфера, мол, в налоговую обращайтесь и выясняйте, – разводит руками Андрей. – Написал электронные обращения и в ИМНС, и в МВД, сижу и жду ответа. Заодно позвонил в МРЭО ГАИ, и там сказали, что мне нужно снять авто с учета для утилизации, теперь, мол, это можно сделать и без автомобиля, и без документов на него, если он по базам не "светился" последние три года. А если все-таки найдут машину? Я же тогда не поставлю ее на учет, ведь она утилизирована. Это какой-то тупик, что мне делать? Счет налоговая выставила, и если не оплатить, то насчитают пени, а может быть, и штрафы. Не хотелось бы доводить дело до этого..."

Вариант №1. Решаем вопрос в ИМНС

В соответствии со ст.307-2 Особенной части Налогового кодекса (далее – НК) транспортным налогом не облагаются машины, которые угнали у их владельцев. Факты угона (кражи) подтверждаются документом, который выдается уполномоченным органом. Так что на злосчастный BMW нашего читателя налог начислять не должны. Увы, сведения о розыске автомобиля из базы данных МВД удалили, а запись о машине осталась. Налоговая инспекция при начислении сумм налога использует этот список ведомства, о чем говорится в Налоговом кодексе. Результат – счет на уплату налога.

Чтобы снять с себя это налоговое бремя, нужно обратиться в налоговую и предоставить документы об угоне автомобиля. Но подтвердить факт угона документально Андрей не может, так как документы об этом были утрачены за прошедшие 17 лет. Тупик? Нет.

Согласно ч.2 ст.307-2 НК факт угона или кражи может подтверждаться не только документами из МВД, но и сведениями, которые получает налоговая инспекция в соответствии со ст.85 НК. В ч.10-1 этой статьи сказано, что МВД обязано предоставлять сведения, необходимые для исчисления транспортного налога и контроля его уплаты, на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения. Так что соглашение между ведомствами есть, за его неисполнение предусмотрена ответственность (ч.11 ст.85 НК).

Что это значит для Андрея? Нужно обратиться в налоговую с заявлением о том, что угнанный BMW не является объектом налога в силу ст.307-2 НК. А подтверждающие документы налоговики пускай затребуют из МВД, и уже это ведомство обязано предоставить сведения об угоне, так как от этого напрямую зависит начисление транспортного налога. Не будет лишним напомнить и о том, что основной принцип налогообложения в Беларуси – это принцип его законности (ст.2 НК, общая часть).

Никуда лишний раз ходить и что-то просить по кабинетам не нужно, не стесняйтесь об этом заявлять. Если "контакт" с чиновником не ладится, просто говорите о том, что в силу ст. 9 закона об обращениях граждан организация, куда обратился заявитель, обязана обеспечить внимательное, ответственное и доброжелательное отношение к заявителям, а также не допускать волокиты, бюрократизма, формализма и принимать меры для полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения.

Вариант №2. Решаем вопрос в ГАИ

Снять автомобиль с учета для утилизации, как посоветовали Андрею в ГАИ, можно, причем и без документов на авто, и без регистрационных знаков. Это предусмотрено п.42 Положения о государственной регистрации и государственном учете транспортных средств, утвержденного постановлением Совмина №1849. При это важное условие – автомобиль не "светится" по учетам не менее трех лет, предшествующих подаче заявления о снятии с учета для утилизации. Тут и базы штрафов посмотрят, и базы страховых компаний, и техосмотра – в общем, все проверят наверняка.

После снятия с учета транспорта в связи с утилизацией регистрационные действия с ним более не производятся (п.3 Положения).

А можно снять с учета автомобиль на основании п.45 Положения как похищенное и необнаруженное транспортное средство на основании заявления собственника и документов, подтверждающих факт хищения. Но опять нужны документы, которых нет. Впрочем, это не беда.

Согласно ст.9 закона об основах административных процедур уполномоченный орган (в данном случае Госавтоинспекция) обязан самостоятельно запрашивать документы и сведения, необходимые для осуществления административной процедуры.

Так что вариантов снять с себя налоговую нагрузку в виде транспортного налога несколько, осталось только выбрать подходящий.

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