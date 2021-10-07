Инфляция в России установила рекорд седьмую неделю подряд 7.10.2021, 12:41

Показатель годовой инфляции по состоянию на 4 октября достиг 7,48%.

Спираль инфляции продолжает раскручиваться в российской экономике, сжигая сбережения и доходы граждан, пишет finanz.ru.

Очередная порция еженедельных данных Росстата принесла новый рекорд темпов роста цен - седьмой подряд и 15-й с начала текущего года.

За сентябрь широкая потребительская корзина, охватывающая товары от продовольствия и стройматериалов до памперсов и гробов, подорожала на 0,94% - максимально для этого месяца с 2014 года.

Показатель годовой инфляции по состоянию на 4 октября достиг 7,48% и стал рекордным с февраля-2016.

За 19 месяцев - с февраля 2020-го - инфляция в России разогналась более чем втрое, чего статистика не видела ни разу с присоединения Крыма.

Почти полностью новый виток ускорения инфляции обязан продовольственным товарам, отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Темпы роста цен на продукты бьют рекорды почти за 6 лет: 9,21% по итогам сентября и 9,51% - на 4 октября (максимум с января-2016).

Курятина подскочила в цене на 1,59% за неделю и 26,% год к году; свинина - на 0,72% и 13,5% соотвественно, говядина - на 0,56% и 13,1%

В 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей неделей ускорился рост цен на хлеб, муку и гречку: они стоят на 7,9%, 9,5% и 17,3% дороже, чем год назад.

«Совершенно очевидно, что хотя рост цен, в том числе и на продукты, затронул всю планету, в наибольшей степени он наблюдается именно в странах третьего мира, не обладающих современной и широко диверсифицированной экономикой, с низкой долей обрабатывающих производств и высокой зависимостью от внешних шоков», - отмечает аналитик «Финама» Алексей Коренев.

В России, согласно Росстату, куриные яйца подорожали на 4,43% за неделю и 23% с начала года. Вновь устремились в космос ценники на огурцы, помидоры и картофель, прибавившие 6,3% и 12% и 4,4% за неделю. В годовом выражении они дорожают на 23,6%, 31,3% и 59,14% соответственно, догоняя капусту с ростом цен более 80%.

«За продовольствием подтягиваются непродовольственные товары, в том числе лекарства и электроника. Электроника дорожает из-за внешних факторов, включая дефицит микрочипов. Этот фактор может влиять на цены до середины следующего года», - констатирует экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Высокая инфляция уже начинает оказывать сдерживающее влияние на рост экономики, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Промышленность за пределами сырьевого сектора сократила выпуск на 1,2% за февраль-август, рост реальных зарплат стремится к нулю (2,2% в июле против 4,9% в июне), а реальные пенсии сокращаются восьмой месяц подряд.

Убыточными в реальном выражении остаются и 24 триллиона российских рублей рублевых депозитов в крупных российских банках, средняя максимальная ставка которых - 6,33% - по-прежнему не покрывает инфляцию.

Российский ВВП в августе просел на 1% относительно июля, а его годовой рост замедлился до 3,7%, хотя весной был двузначным. С учетом планов правительства по переходу к профицитному бюджету экономика продолжит сползать в яму стагнации: темпы роста в 2022-23 гг вернутся в 1,3-1,5% в год, прогнозирует Райффайзенбанк.

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