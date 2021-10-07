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МИД Польши: Пятый пакет санкций будет очень чувствительным для режима Лукашенко

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  • 7.10.2021, 12:50
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МИД Польши: Пятый пакет санкций будет очень чувствительным для режима Лукашенко
Фото: charter97.org

Меры уже обсуждают на европейском уровне.

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что ведется обсуждение пятого пакета санкций Евросоюза против властей Беларуси в связи с миграционной ситуацией на границе. Об этом он заявил в эфире польской радиостанции Wnet.

«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — сказал Пшидач, отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Польша в связи с миграционной ситуацией на польско-белорусской границе. По словам Пшидача, уже было несколько пакетов индивидуальных санкций и один экономический.

«Также США в последнее время ввели дополнительные экономические санкции, которые вскоре вступят в силу (в ноябре-декабре)», — добавил он.

«Думаю, что это будет очень чувствительно для режима Лукашенко. Плюс, конечно, дипломатическое давление, давление международных организаций, которые, на мой взгляд, должны в первую очередь активироваться на минском направлении», — отметил Пшидач.

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