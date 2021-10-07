На заводе «Балтика» в Петербурге вместо пива в банки разлили 300 литров воды 4 7.10.2021, 12:59

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Партия ушла в продажу.

Пивоваренная компания «Балтика» признала программный сбой на производстве, из-за которого в банках оказался не пенный напиток, а обычная вода. Ее то и обнаружили недовольные покупатели, начавшие звонить на «горячую линию». Всего в продажу попало 720 банок напитка, сообщает kp.ru.

- 31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни «Балтика – Санкт-Петербург» во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой было разлито в банки, предназначенные для сорта «Балтика 7». В результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу, - говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе «Балтики» уверяют, что попавшая в банки вода используется в пивоварении, «абсолютно безопасна» и подходит для употребления в пищу. То есть покупателям, отхлебнувшим из банки, беспокоиться не о чем.

- Приносим нашим потребителям извинения за этот казус. В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем, - отмечают в представительстве компании.

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